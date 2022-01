Zeitzeichen

Britischer Humor auf Deutsch

Die Satiriker haben freie Hand. Einzige Vorgabe: Die Zuschauer sollen sofort sehen, dass es sich um eine exklusive Produktion für das hiesige Publikum handelt. Dafür sprechen die Engländer ihren Text sogar auf Deutsch, lernen Wort für Wort auswendig.

So entsteht zunächst eine Folge "Monty Python’s Fliegender Zirkus". Darin wird unter anderem ein Sittenstrolch von einem wild gewordenen Rotkäppchen auf's Übelste vermöbelt. Am 3. Januar 1972 um 21 Uhr läuft die Premiere in der ARD . Doch der derbe Humor kommt in Deutschland, wo man lieber über gediegene Witze von Heinz Erhardt und Heinz Schenk lacht, nicht gut an. Die Kritiken in der Presse sind ernüchternd, das Interesse des Publikums zurückhaltend.

Das Stück über ein bayrisches Restaurant mit Chapman als amerikanischem Touristen und Cleese als schmierigem Oberkellner schafft es gar nicht erst ins Fernsehen. Zu provokant sei der Sketch. Trotzdem beauftragen Bioleks Bosse zu dessen Überraschung eine zweite Folge.

Fußball-WM der Philosophen

Diesmal sprechen Cleese & Co. Englisch, später wird synchronisiert. Wieder sind es speziell deutsche Folgen, in denen etwa Deutschland bei der Fußball-WM der Philosophen gegen Griechenland antritt: Nietzsche und Kant gegen Plato und Aristoteles. Allerdings interessiert sich keiner der Spieler für den Ball. Sie debattieren lieber auf dem Platz oder wandeln nachdenklich durch den Strafraum - begleitet von einem enthusiastischen Kommentator.