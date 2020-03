Harald Juhnke mit Grit Boettcher in "Ein verrücktes Paar"

Applaus braucht Juhnke wie die Luft zum Atmen. Doch je mehr Anerkennung er erhält, umso größer wird die Angst zu versagen, und die betäubt er mit Alkohol. Die Sucht übernimmt zusehends die Regie über sein Leben: Er lässt Auftritte platzen, pöbelt in der Öffentlichkeit und verliert 1981 die Moderation von "Musik ist Trumpf".

Später Ruhm als Charaktermime

Die Medien weiden sich an Juhnkes Promille-Exzessen, doch das Publikum bleibt dem Stehaufmännchen treu. In den 90er Jahren fängt sich Juhnke wieder. Er brilliert in der Filmsatire "Schtonk", als Charaktermime in "Der Hauptmann von Köpenick" und in der Fallada-Verfilmung "Der Trinker".