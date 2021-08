Zeitzeichen

"Ein Klavier, ein Klavier" oder "Früher war mehr Lametta" - ein kurzes Zitat genügt, und in vielen Köpfen laufen die passenden Bilder ab. So sehr haben die Sketche und Filme von Loriot die Bundesrepublik geprägt. Auch Namen wie "Hoppenstedt" und "Müller-Lüdenscheid" sind längst Klassiker, ganz zu schweigen von "Lord Heskerth-Fortescue von Gwyneth Molesworth in Nether Addlethorpe".

Humor und Perfektion

Bernhard-Viktor von Bülow - so Loriots bürgerlicher Name - kommt 1923 in Brandenburg als Sohn eines preußischen Polizeioffiziers zur Welt. Von ihm erbt er den Hang zum Perfektionismus, der später seine Kollegen oft in den Wahnsinn treibt. Nach dem frühen Tod der Mutter wächst er bei seiner Groß- und Urgroßmutter in Berlin auf, die ihm die Liebe zur Kultur und der Oper mitgeben. Im Krieg kämpft Loriot an der Ostfront; eine Zeit, über die er nur ungern spricht.