John Cleese ist schwer zu übersehen: fast zwei Meter groß, dabei sehr britisch, als habe er einen Stock verschluckt – aber trotzdem mit einer unglaublichen Beweglichkeit gesegnet. " Er ist ein Freak, er ist ein Mutant, er ist ein sehr bizarr geformtes menschliches Wesen. Gott hat nicht viele dieser Kreaturen geschaffen ", sagt sein Komiker-Kollege Terry Gilliam über ihn.

Sein BBC -Sketch über das "Ministry of Silly Walks", das "Ministerium für alberne Gangarten", macht ihn weltberühmt. John Cleese spielt darin einen britischen Bürokraten, der mit rundem Bowler-Hut und Aktentasche wie ein betrunkener Storch durch London stakst. " Ich erinnere mich noch, wie ich das in meinem kleinen Apartment in London übte. Die Mieterin unter mir fragte am nächsten Tag: Was haben Sie da letzte Nacht gemacht? ", erinnert sich John Cleese.