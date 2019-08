Dabei geht es den Briten nicht darum, sich über Jesus oder den Glauben an Gott lustig zu machen. Denn im Mittelpunkt des Films steht eben nicht Gottes Sohn. Vielmehr wird die Geschichte des Juden Brian erzählt, dessen Leben parallel zu dem von Jesus verläuft. Brian wird zufällig im Stall neben dem Messias geboren und 33 Jahre später für den Sohn Gottes gehalten. Obwohl er verzweifelt versucht, seine Jünger vom Gegenteil zu überzeugen, wird er sie nicht mehr los.

Uraufführung in den USA

" Wir hätten nie gedacht, dass der Film so umstritten sein würde ", sagt Regisseur und Monty-Python-Mitglied Terry Jones später. Da es in England 1979 noch Gesetze gegen Gotteslästerung gibt, findet die Uraufführung in den USA statt. Doch auch hier wird der Film wegen Blasphemie in einigen Staaten verboten - gleiches gilt für Norwegen, Irland und Italien. Aber all das kann nicht verhindern, dass die Komödie ein Riesenerfolg wird. Auch weil das Thema zeitlos aktuell ist: Die Bereitschaft der Menschen, vermeintlichen Autoritäten nachzulaufen und das eigene Gehirn dabei weitgehend abzuschalten.

Und dann sind da noch die unzähligen Szenen und Zitate, die absoluten Kultstatus erlangt haben: Vom lispelnden Schwanzus Longus bis hin zu Phrasen wie " Ist Weibsvolk anwesend ?" oder "Auf den Poden mit dem Purschen" . Ein besonderes Eigenleben entwickelt auch der Song "Always Look On The Bright Side Of Life", zu dem längst nicht mehr nur Fans der Komödie beschwingt mitpfeifen.

