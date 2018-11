Außenminister Hans Dietrich Genscher ( FDP ) ist ein überzeugter Europäer. Und er ist Berlin-Fan. So wird es ihm gefallen haben, 1988 im geteilten Berlin das "Kulturstadtjahr" zu eröffnen. " Berlin berechtigt zu der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft der ganzen Stadt in einem ungeteilten Europa ", spricht Genscher in die Mikrofone.

Einen besonderen Fokus legt der Berliner Kultursenator Volker Hassemer ( CDU ) dabei auf den Film. Und kündigt eine Preisverleihung an: " Wenn man für den europäischen Film eintreten will, dann muss man so gegenhalten wie die Amerikaner mit ihrer großen Filmmacht es uns vorgemacht haben, und das ist die große Show ." Die Show steigt am 26. November 1988 im "Theater des Westens".