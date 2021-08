Zeitzeichen

Im Dezember 1993 steht Liesel Christ als Wirtin Anna Stuwart in der Lokalposse "Ein Glas Eppelwein" auf der Bühne ihres Volkstheaters. Es ist ein besonderer Abend für Frankfurts Volksschauspielerin, denn mit 74 Jahren feiert Liesel Christ ihr 70-jähriges Bühnenjubiläum. Als kleine Ballettratte ist sie 1923 zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt am Main aufgetreten.

Zwölf Kinder hatten Vater und Mutter Christ aus früheren Beziehungen in die Ehe mitgebracht; Liesel kommt im April 1919 als ihr erstes gemeinsames Christ-Kind zur Welt. " Sie sah wirklich goldig aus, wie man hier in Frankfurt sagt ", erzählt die Dramaturgin und Liesel-Christ-Biografin Sabine Hock. " Sie hatte Löckchen und war ein bisschen pummelig, ein richtig süßes Kind ."

Hauptrolle in "Peterchens Mondfahrt"

Bei kleinen schauspielerischen Darbietungen in der Familie wird das Talent des Mädchens entdeckt. Nur ein Jahr nach ihrem Ballettdebüt an den Städtischen Bühnen spielt die Fünfjährige eine Hauptrolle in dem Kindermärchen "Peterchens Mondfahrt". Mit 14 Jahren ist sie die jüngste Studentin, die an der Frankfurter Hochschule für Musik und Theater aufgenommen wird.