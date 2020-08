Menschen zum Lachen bringen

Geboren wird Marjan am 9. August 1940 in Essen. Ihre Mutter gibt sie als Baby ins Waisenhaus, später wird sie adoptiert und wächst im nordrhein-westfälischen Hattingen auf. In ihrer Autobiografie beschreibt sie sich als fröhliches Kind. Während des Zweiten Weltkriegs habe sie sogar die Menschen im Luftschutzkeller zu erheitern versucht: " Aber es ist nicht einfach, Menschen zum Lachen zu bringen, die Angst haben ."

Nach einer Ausbildung zur Arzthelferin unterstützen die Adoptiveltern Marjan bei der Verwirklichung ihres Traums, Schauspielerin zu werden. 1960 steht sie erstmals auf der großen Bühne, danach folgen Engagements in Basel und Karlsruhe. Zwölf Jahre lang gehört sie zum Ensemble des Bochumer Schauspielhauses, Gastauftritte hat sie an anderen renommierten Häusern wie dem Hamburger Thalia-Theater und an der Volksbühne Berlin.

Mutter Beimer wird Oma

Schon während ihrer Theaterzeit wird Marjan auf Mutterrollen festgelegt. Im Fernsehen, in dem sie in Serien und Filmen wie "Smog" (1972) von Wolfgang Petersen oder "Berlin Alexanderplatz" (1979) von Rainer Werner Fassbinder vor der Kamera steht, jubelt ihr das Drehbuch in "Untergang der Freiheit" schon 1959 erstmals Kinder unter – da ist sie gerade einmal 19 Jahre alt. Die Mutterrolle in der "Lindenstraße" ist ihre 25.