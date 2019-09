Mutti Schölermann geht fremd

" Irgendwo, irgendwann sind Sie ihr schon begegnet, wenn sie auch nicht Schölermann heißen mag ", lautet am 29. September 1954 die Ansage zur Premiere von "Familie Schölermann". Der Untertitel "Unsere Nachbarn heute Abend" soll suggerieren: Die Schölermanns gibt es tatsächlich – Reality TV der ersten Stunde.

Die Schauspieler bleiben ungenannt, was die Illusion noch verstärkt. So erlebt Trude-Darstellerin Lotte Rausch, dass Wildfremde ihr beim Einkaufsbummel mit ihrem echten Ehemann empört vorhalten: " Frau Schölermann, das hätten wir ja nicht von Ihnen gedacht! Sie haben doch so einen netten Mann – und jetzt hier mit einem Anderen !"

Anfangs müssen die Schauspieler in dem winzigen Studio in einem ehemaligen Bunker noch live agieren; Aufzeichnungen gibt es noch nicht. Jubiläen und Festtage, Arbeitssuche, Liebeskummer und Schulprobleme, später auch Wochenenden im Schrebergarten, das sind die Erlebnisse der Familie Schölermann. Politik, Religion und Sex müssen draußen bleiben.

Abgang Schölermanns – Auftritt Hesselbachs

Die Zuschauer lieben ihre Bildschirm-Nachbarn. Bis zu 90 Prozent der rund 50.000 Fernseher sind eingeschaltet, wenn die Schölermanns auf dem Programm stehen. Als die Serie 1958 eingestellt werden soll, hagelt es Proteste. Deshalb darf Familie Schölermann noch in Urlaub fahren, erst an die Ostsee, dann sogar per Schiff nach Las Palmas.