Zeitzeichen

Gelangweilt vom Gatten, lernt Katharina Russisch, liest Bücher antiker Autoren und Philosophen, wechselt Briefe mit Voltaire und Diderot. Geschickt bildet sie ein Netzwerk einflussreicher Menschen um sich und schlägt Wurzeln in ihrer neuen Welt. "Weil ich den Grundsatz hatte, den Menschen, mit denen ich leben musste, zu gefallen, nahm ich ihre Sitten und Gewohnheiten an" , so die Großfürstin in ihren Memoiren.