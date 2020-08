Zehn Tage in feudalem Glanz

Dazu scheint eine Ehe mit der entfernten Verwandten Sophie Friederike von Anhalt-Zerbst, nach ihrer Taufe Katharina, aussichtsreich. Die Hochzeit wird am 21. August 1745 dem barocken Zeitgeist entsprechend feudal ausgerichtet. "Zehn Tage lang wurde gefeiert mit einer Abfolge von Festivitäten, an denen die verschiedenen Teile des Hofes beteiligt waren", so Kusber.

Der Auftrag an das junge Paar ist eindeutig: Zarin Elisabeth erwartet viele Kinder. Das gestaltet sich indes schwierig. Den Großfürsten zieht es nicht ins Bett seiner Frau. Die wiederum ist angewidert von ihrem hässlichen Mann mit dem pockennarbigen Gesicht.

Ein Paar ohne Gemeinsamkeiten

So gehen die Jungvermählten einander weitestgehend aus dem Weg: Während Katharina Netzwerke bildet und Wurzeln in ihrer neuen Welt schlägt, separiert sich Peter in seinem Schloss in Oranienbaum bei Sankt Petersburg und spielt mit Soldaten. Nach fast 17 Ehejahren stirbt die Kaiserin, und Peter III. besteigt den Thron.

Schon zu Lebzeiten die "Große"

Als Gerüchte aufkommen, dass der Zar seine Gattin ins Kloster schicken möchte, plant Katharina mit einigen Verbündeten den Umsturz. "Grigori Orlow, zu diesem Zeitpunkt ihr Liebhaber und Favorit, war mit seinen Brüdern Alexei und weiteren da die treibende Kraft", erzählt Kusber.