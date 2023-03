Windräder: Land streicht Abstandsregel für Repowering

Die schwarz-grüne Landesregierung hat die heftig umstrittene Tausend-Meter-Abstandsregel für Windräder aufgeweicht. Eine entsprechende Änderung des betreffenden "Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches" haben die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen Mittwochabend im Landtag beschlossen.

Repowering künftig erleichtert

Laut Beschluss findet der Mindestabstand in Zukunft beim so genannten Repowering keine Anwendung mehr. Bei diesem Verfahren werden alte Windräder abgebaut und am gleichen Standort durch neue, in aller Regel leistungsfähigere Anlagen ersetzt.

Die Tausend-Meter-Regel greift künftig auch nicht mehr in so genannten Windenergiegebieten. Das sind Flächen, die in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden und in den Regionalplänen für Windräder vorgesehen sind. Mit dieser Änderung setzt das Land eine Vorgabe des Bundes um, die die Ampelregierung im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) festgeschrieben hat. Es war Anfang Februar in Kraft getreten.