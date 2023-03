Neue Windräder: Grüne stimmen gegen Abschaffung der 1.000-Meter-Regel

Damals reichten die Grünen - noch in der Opposition - gemeinsam mit der SPD einen Gesetzentwurf ein, der dem jetzigen der SPD in Sachen Mindestabstände nahezu aufs Wort gleicht. Vorgesehen war damals wie heute, Paragraph zwei im "Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches" ersatzlos zu streichen. In ihm ist der Mindestabstand von 1.000 Metern festgeschrieben.

Heutige Fraktionsvorsitzende verteidigte Vorhaben mit Verve

Wibke Brems (Grüne)

Das Ende der Abstandsregel forderte die damalige energiepolitische Sprecherin der Grünen, Wibke Brems, mit Verve: "Der 1.000-Meter-Mindestabstand für Windenergieanlagen muss fallen. Denn er verhindert den jetzt so dringend notwendigen, massiven Ausbau der Windenergie in NRW" , erlärte sie im Frühjahr 2022. Das Streichen des Mindestabstands sei ein "kurzfristig möglicher und wichtiger Beitrag für eine deutlich beschleunigte Energiewende in NRW" , betonte Brems damals. Heute ist sie Vorsitzende der Grünen-Regierungsfraktion.

Tausend-Meter-Regel bremst den Windkraft-Ausbau

Die Tausend-Meter-Abstandsregel ist seit ihrer Einführung heiß umstritten. CDU und FDP hatten sie im Juli 2021 ins Gesetz geschrieben - gegen den erbitterten Widerstand der damaligen Opposition aus SPD und Grünen.

Die Vorgabe bremst den Ausbau der Windenergie erheblich: Eine Studie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat ergeben, dass auf einen Schlag 42 Prozent mehr Fläche für Windräder in NRW zur Verfügung stünde, wenn der Abstand von tausend auf 720 Meter verringert würde.