Wetter in NRW: Hitze-Wochenende mit bis zu 35 Grad

In der Nacht auf Samstag ist es sternenklar. Die erwarteten Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 10 Grad.

Hitze-Höhepunkt am Samstag

Am Samstag ist dann der vorläufige Höhepunkt. Es gibt viel Sonne. In den Städten am Rhein sollen es bis zu 35 Grad werden, im Sauerland bis zu 27 Grad. Dünne und lockere Wolken breiten sich ab dem Mittag aus den Niederlanden aus. Es bleibt aber tagsüber trocken.

Am Sonntag wird es schwül-warm. Der Tag startet zuerst mit viel Sonne. Später gibt es teilweise schwere Gewitter - mit Unwetterpotenzial. Aus Frankreich zieht in der zweiten Tageshälfte eine Gewitterfront zu uns nach NRW. Wann genau, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so die WDR-Wetterexperten.

Über dieses Thema berichten wir am 07.07.2023 auch in den Hörfunknachrichten, unter anderem bei WDR 5.