Cool down in NRW

Kühle Orte im Überblick

Kirchen und Klöster versprechen Abkühlung an heißen Tagen

In NRW gibt es viele Orte, die an heißen Tagen Erholung versprechen, darunter Rathäuser, Verwaltungsgebäude, Museen, Kirchen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat im Internet eine interaktive Karte mit kühlen Orten veröffentlicht, darunter das Besucherbergwerk an der Zeche Nachtigall in Witten, der Wasserspielplatz am alten Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop und das Kloster Dalheim im ostwestfälischen Lichtenau. An heißen Tagen echte Geheimtipps.