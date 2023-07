Hoher UV-Index: Mit Sonnenschutz gut durchs Wochenende

Wann wird es endlich wieder Sommer? Genau jetzt. Schon am Freitag steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen auf bis zu 31 Grad, am Samstag sind mancherorts sogar 35 Grad möglich. Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht. Doch wer seiner Haut an diesem Wochenende zu viel Sonne zumutet, könnte das noch bitter bereuen: Denn die Wetterdienste rechnen bereits am Freitag landesweit mit einem hohen UV -Index. Das heißt: Die gesundheitliche Gefährdung durch UV -Strahlung ist in NRW "hoch" bis teilweise "sehr hoch".