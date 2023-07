CSD-Wochenende in Köln - Demo zieht am Sonntag durch Innenstadt

Organisiert wird die Demonstration vom Verein Cologne Pride, der im vergangenen Jahr noch Kölner Lesben und Schwulentag hieß. Dieser Name habe aber nun ausgedient, so Pressesprecher Hugo Winkels. " Der Name war für die Kölner Lesben und Schwulen da, aber die queere Community ist in den vergangenen 30 Jahren so gewachsen und so vielfältig geworden, da wollten wir auch mit unserem Namen offen sein für alle. "

Evangelische Kirche erstmals auf CSD Demo

" Wir wollen zeigen, dass queere Menschen ein Teil der Kirche sind. Wir machen dort nicht nur mit, wir sind die Kirche. ", sagt Tim Lahr. Er selbst ist queerer Pfarrer und hat die Teilnahme organisiert. " Uns ist klar, dass wir vor Ort auch mit Gegenwind rechnen müssen. Gerade in der queeren Community gibt es viele Verletzungen mit Kirche. "