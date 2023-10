Besondere Zeitumstellung: Bielefelder Kirche muss selbst Hand anlegen

Bernd Laude steht vor dem Antriebsmotor

Bernd Laude läuft die enge Wendeltreppe bis zum Glockenturm hinauf. Oben angekommen, öffnet er etwas, das wie ein Scheunentor aussieht. Dahinter: der Motor, der die Uhren in der Bielefelder Pauluskirche antreibt. Er leuchtet in sattem Gold und Blau und macht ein unverkennbares Geräusch. Klick, Klack, schallt es sekündlich aus dem kleinen Raum, während die Zahnräder unermüdlich ineinander greifen.

Laude, 72 Jahre alt, ist Hausmeister in der Pauluskirche und kümmert sich ehrenamtlich darum, dass die Kirchturmuhr einwandfrei läuft. Die Kirche und ihre Uhr sind fast doppelt so alt wie er, nämlich 140 Jahre. Als der Mechanismus konstruiert wurde, gab es noch keine Winterzeit. Er hat den ersten und zweiten Weltkrieg überstanden und lief fast immer einwandfrei.

Bernd Laude muss Zeit manuell umstellen

Einmal im Jahr muss Bernd Laude das Pendel anhalten

Doch eines kann der Motor nicht alleine machen: auf die Winterzeit umstellen. Und hier kommt Bernd Laude ins Spiel. Jedes Jahr im Winter das gleiche Prozedere. " Ich muss die Uhr für eine Stunde anhalten, weil man sie nicht zurückdrehen kann. Sonst verhakt sich das Gestänge ", erklärt der 72-Jährige. Auf die Sommerzeit umstellen ist dagegen ganz einfach, vorwärts lässt sich der Mechanismus drehen. Um den Motor in der Pauluskirche zu verstehen, kommt Laude sein alter Job zugute. Früher arbeitete er bei der Telekom und reparierte die alten Wählscheibentelefone. Die arbeiteten auch mechanisch, erzählt Laude. Der Unterschied sei also gering. " Es ist nur ein bisschen größer ", sagt er über das Uhrwerk in seiner Kirche.

" Leute sind irritiert, wenn sie nicht richtig läuft "

Christian Schulte ist Pfarrer in der Pauluskirche

Christian Schulte ist besonders auf den funktionierenden Mechanismus angewiesen. Der 35-Jährige ist Pfarrer in der Pauluskirchengemeinde. Auch in Zeiten von Handy und Armbanduhr orientierten sich noch viele Menschen an der Kirchenuhr, sagt er. " Viele Leute sind irritiert, wenn sie nicht richtig läuft ", erzählt Schulte. " Und dann rufen Leute an und sagen: 'Herr Schulte, das stimmt gerade nicht so.' "

Hausmeister stellt schon samstagabends um

Die Zeitumstellung in der Pauluskirche läuft anders