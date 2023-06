Schon unzählige Male hat Sören Clamors den Knopf an der Fernbedienung gedrückt. Aber selbst nach dem x-ten Mal schaut der Zahnarzt noch begeistert zu, wie die hydraulischen Stützen unter dem Fahrzeug langsam herausfahren, um den Wagen leicht anzuheben. "Der Wagen steht nun im Wasser" , erklärt Sören Clamors voller Stolz.

Das Zahnarztmobil

Anders ausgedrückt: Das Fahrzeug steht nun exakt in der Waagerechten. Und zusätzlich steht es auch stabil - von Vorteil, wenn man nah am Zahnnerv ein Loch bohren will.

Zahnarzt in der dritten Generation

Seit 15 Jahren macht Sören Clamors aus Blomberg im Kreis Lippe Hausbesuche bei pflegebedürftigen und immobilen Menschen. "Das ist so ein bisschen familiär gewachsen, weil mein Opa und mein Vater haben auch schon Hausbesuche in Pflegeheimen gemacht. Das habe ich als Selbstverständlichkeit übernommen." Aber: Seit genau der gleichen Zeit überlegt der 45-Jährige, wie er die Arbeit besser machen kann.

"Ich habe mich immer geärgert, dass ich mit den Mitteln, die man bei einem Hausbesuch hat, nicht alles machen konnte, was man machen wollte und sollte." Und so entwickelte sich die Idee eines Zahnarztmobils. In Ostwestfalen-Lippe vermutlich das einzige. Zusammen mit einer Blomberger Firma, die spezialisiert ist, Food-Trucks auf Wunsch herzustellen, konzipierte der Zahnarzt das "Zahnarztzimmer auf vier Rädern".

Jetzt ist alles möglich

Zahnarzt erklärt dem Patienten den nächsten Schritt

Der erste Patient des Tages heißt Kornelius Giesbrecht. Eigentlich steht nur eine Zahnreinigung für den Senioren an, aber der Mann hat Schmerzen. Sören Clamors erklärt dem Patienten den nächsten Schritt: "Sie haben hier Schmerzen und die sollten Sie nicht haben. Um sicher zugehen, dass Sie da nichts haben, würde ich gerne ein Röntgenbild von dem Zahn machen."

Das Röntgenbild bestätigt die böse Vorahnung. Der Zahn benötigt eine Wurzelbehandlung. Früher hätte Kornelius Giesbrecht dafür in die Praxis kommen müssen. Stress, der nun nicht mehr sein muss. "Hier ist jetzt nicht mehr die Situation limitierend, sondern nur noch die Fähigkeit des Zahnarztes" , sagt der 45-Jährige mit einem Augenzwinkern. Alles, was in einer Praxis geht, geht auch im Zahnarztmobil.

Etwa 25 Patienten am Tag

Sören Clamors hilft einer Patientin in den Rollstuhl

Etwa 25 Patienten behandelt Sören Clamors am Tag. Das Modell trägt sich. Ein zweites Mobil wird bereits produziert. Eventuell will er es Kollegen und Kolleginnen ausleihen, um sie von der Idee zu überzeugen. Denn Zahnärzte, die Hausbesuche machen, sollte es viel häufiger geben, sagt Sören Clamors: " Wenn die Patienten nicht mehr in der Lage sind, zu uns zu kommen, dann werden sie hier und da schnell mal vergessen. Dabei sind wir auch in der Pflicht, auf den Patienten zuzugehen."

Für Sören Clamors war die Investition in das Zahnarztmobil genau die richtige Entscheidung. Sein Wunsch, Patienten auch zu Hause qualitativ hochwertig behandeln zu können, ist mit dem Zahnarztzimmer auf vier Rädern in Erfüllung gegangen.