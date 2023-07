Betriebsstopp nach Windradabsturz in Gescher empfohlen

Fünfter Absturz nach selbem Muster

Holzmüller stellt "dasselbe Schadensbild" fest

Es ist nicht der erste Absturz dieses Windradtyps. " Da gab es bereits vier Fälle im Vorfeld, die nach ähnlichen Muster verlaufen sind. Bei zwei Fällen bin ich selbst als Gutachter dabei gewesen. Es ist relativ klar, dass der Rotor auch hier in Gescher außer Kontrolle geriet ," sagt Jürgen Holzmüller.

Sicherheitssysteme versagten vermutlich

Die Anlage war im Sturm abgebrochen

Anwohner hatten von lautem Lärm wie bei einem Hubschrauber berichtet, bevor der Stahlturm dann im nächtlichen Gewittersturm am 04.07. mit lautem Pfeifen und Donnern kollabierte.

Zuvor hatten offensichtlich gleich zwei Sicherheitssysteme versagt. " Dieser Typ hat eine Blattverstellung. Die Windräder werden aus dem Wind gedreht ", erklärt Holzmüller. " Und eine Scheibenbremse soll den Rotor herunter bremsen. - Normalerweise. "

Der Schaltschrank soll weitere Daten liefern

Im demolierten Schaltschrank ist die Steuerung mit den Betriebsdaten. Holzmüller hofft auf weitere Details zum fünften Absturz einer DeWind D4/600.

Windradtyp weit verbreitet

In NRW sind noch 18 baugleiche Windräder in Betrieb, im Bundesgebiet sogar 146, so die Bundesnetzagentur. Die meisten Betreiber wissen nichts vom Risiko. Jürgen Holzmüller: " Es gibt kein Register, in dem ein solcher Schaden angemeldet werden muss und an alle Betreiber weiter gegeben wird. "

Wartungsfirma empfiehlt Betriebsstopp

Das Herstellerunternehmen dieser Windräder gibt es nicht mehr. Für die Wartung von rund 90 Anlagen ist die Firma Enertrag aus Brandenburg zuständig. Die hat inzwischen empfohlen, D4-Windräder bis auf weiteres außer Betrieb zu nehmen. Eine Empfehlung, an die sich die Betreiber aber nicht halten müssen. Wenn sie überhaupt davon wissen.

Über dieses Thema berichten wir am 17.07.2023 in der Lokalzeit Münsterland auf WDR 2 und im WDR Fernsehen.