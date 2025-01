Vor Beginn des zweiten Durchgangs kam es in der Zielkurve zu einem Sturz eines Spurschlittens. In Kurve 13 wurde dabei der Anschieber aus dem Bob geworfen. Er konnte sich noch selbst aus der Bahn ziehen, wurde dann notärztlich versorgt und schließlich mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Schon im Abschlusstraining zuletzt im Viererbob stürzte Adam Ammour vom BRC Thüringen schwer in der unteren Passage. Zwei seiner Anschieber mussten ins Krankenhaus, er kam mit blauen Flecken davon.