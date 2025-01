Augsburg beendet Siegesserie der Kölner Haie

Die Gäste gingen bereits nach fünf Minuten durch Florian Elias in Führung. Davon ließ sich Köln jedoch nicht aus der Bahn werfen, schließlich strotzten sie nach zuletzt drei Siegen in Serie vor Selbstvertrauen. Doch vor allem mit der Chancenverwertung taten sich die Rheinländer an diesem Tag schwer. Sowohl Frederik Storm als auch Justin Schütz verpassten jeweils knapp den Anschluss.