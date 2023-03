Am Standort in Beckum-Vellern gibt es zwei Windräder dieses Typs, von denen eines gesprengt werden muss. Ein vorherige Demontage beispielsweise der Wind-Turbine wäre in diesem Fall zu unsicher, so ein Nordex-Sprecher. Beim zweiten ist derzeit noch ein kontrollierter Abbau geplant. Das Gelände der Windanlagen in Sichtweite der Autobahn 2 ist schon seit Längerem wegen der Absturzgefahr weiträumig abgesperrt.

Insgesamt tauscht Nordex derzeit 21 Anlagen dieses Typs aus. An den bisherigen Standorten - auch in Haltern - sollen neue Anlagen errichtet werden.