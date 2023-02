Wegen Vogelgrippe: 122.000 Hennen in Delbrück getötet

Das nachgewiesene Virus sei äußerst aggressiv und mit großem Leid für die betroffenen Tiere verbunden, sagte die CDU-Politikerin. In den Wintermonaten 2022/23 wurde das Virus bislang in mehr als 20 Geflügelhaltungen in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen. In Ostwestfalen gibt es viele Betriebe mit Geflügelhaltung.

Auch für Menschen gefährlich?

Erst vor wenigen Tagen hatte der Münsteraner Virologe Stephan Ludwig gewarnt, dass in seinen Augen die Gefahr einer Übertragung des Vogelgrippevirus H5N1 auf den Menschen steige. "Sie wird leider gerade größer" , sagt Ludwig der Wochenzeitung "Die Zeit".