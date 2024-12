Land soll Risiko übernehmen

Aber es gibt Kritik an dem Plan. Die SPD im Kreis Soest sorgt sich zum Beispiel, dass mit so einer Übernahme ein unkalkulierbares Risiko für die Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe einhergeht.

Die Finanzierung des Bahnverkehrs ist eigentlich über eine Pauschale von Bund und Land gesichert. Wenn die Kosten aber mal richtig explodieren, kann es sein, dass die Städte und Kreise im Verbandsgebiet Geld zuschießen müssen.

Das könnte bei der Eurobahn passieren, da sie in den letzten Jahren Verluste in Millionenhöhe gemacht hat. Die Soester SPD fordert deshalb, dass das Land dieses Risiko per Bürgschaft übernimmt.

NWL : Eurobahn-Übernahme günstigste Option

Der NWL hat die Kosten nach eigenen Angaben von Gutachtern prüfen lassen. Sie kommen demnach zu dem Ergebnis: Eine Übernahme wäre die günstigste Lösung. Die Alternative, eine sofortige Notvergabe der Linien an ein anderes Unternehmen, wäre viel teurer.

Denn: Das Unternehmen, das dann einspringt, würde das so kurzfristig natürlich nicht zum Schnäppchenpreis machen. Auch diese Mehrkosten müssten unter Umständen die Kreise und Städte tragen.

Politik entscheidet jetzt

Aber die Übernahmepläne müssen jetzt erstmal durch die Politik. Die sechzehn Kreistage und die Stadträte der drei kreisfreien Städte im Verbandsgebiet stimmen bis Ende Januar ab.

Wenn sie zustimmen, geht die Entscheidung noch durch die politischen Gremien innerhalb des NWL . Stimmen auch sie zu, kann der NWL die Eurobahn übernehmen.

