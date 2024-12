DEL: Roosters fehlen 35 Sekunden zum Heimsieg

In der Tabelle bleibt Iserlohn Vorletzter, baut den Abstand auf die Düsseldorfer EG aber auf zwei Punkte aus. Die DEG hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert. Für die Roosters war es die vierte Pleite in Folge. Schwenningen feierte dagegen den dritten Sieg in Serie und steht auf Rang neun.

Roosters zu Beginn dominant

Die Roosters starteten dominant in die Partie, ließen defensiv wenig zu und kamen vorne zu ersten Chancen. Nach zehn Minuten stellte Schwenningens Kyle Platzer den Spielverlauf auf den Kopf. Sein eigentlich harmloser Abschluss aus kurzer Distanz wurde jedoch abgefälscht und kullerte über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Roosters in Unterzahl.