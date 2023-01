Wirtschaftliche Folgen kaum absehbar - Folgeprobleme bleiben

Nicht entschädigt werden aber die sogenannten Folgeprobleme. Es wird beispielsweise nicht die Zeit entschädigt, die der Landwirt braucht, bis er wieder eine schlachtreife Pute im Stall hat. Oder die weggefallenen Einnahmen aus dem Eierverkauf.

Silvia Heesen betont aber, was das Land schon alles unternimmt: indem es die Laborkosten dafür übernimmt, wenn neue Tiere vor dem Kauf auf das Geflügelpestvirus getestet werden; oder indem es mit der Branche eine Selbstverpflichtung geschlossen hat, stärker auf Hygieneregeln zu achten.

Außerdem sollte niemand eine Ausstellungen besuchen, wer selbst Geflügel hält. "Aber solch ein aggressives Virus einzudämmen, wird sehr schwierig" , sagt die Expertin für Tierschutz. Sie hofft auch auf flächendeckende Impfungen - für die seien fast alle Landwirte in NRW, aber die EU sträubt sich bisher noch dagegen.

Im Tierpark in Weeze konnten viele Tiere freigetestet werden

Auch im Tierpark in Weeze hat die Vogelgrippe zuletzt zugeschlagen. 15 Vögel mussten getötet werden, darunter Gänse und Schwäne. Da es in dem kleinen Tierpark aber seltene Vogelarten gibt, griff eine Sonderregelung nach europäischem Recht. Anders als sonst in der Industrie üblich, mussten nicht alle Vögel direkt getötet werden, sondern wurden mehrfach getestet.

"Man nimmt bei Vögeln mit ihren Schnabeln dann Proben, es hilft nichts" , erzählt Ruth Keuken, die Pressesprecherin vom Kreis Kleve, der die Proben zusammen mit dem Tierpark zuletzt entnommen hatte. Für die Tiere gab es deshalb mehrere Abstriche - ganz ähnlich, wie es viele Menschen seit Jahren durch die Corona-Pandemie kennen. "Das erfordert viel Sachkenntnis, um das schonend bei den Tieren zu machen. Aber wir haben vor Weihnachten getestet und gestern nochmal, da waren alle Tests negativ" , freut sich Keuken.

Keine Entwarnung: Vogelgrippe kann immer wieder auftreten