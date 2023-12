"Der Mann, der in den Dschungel fiel" feiert Kino-Premiere

Schließlich geht es um seinen alten Schulfreund: Stan Gold hieß früher noch Hotte Koslowski, damals ein ganz gewöhnlicher Typ. Dann war er lange verschollen im paraguayischen Dschungel und ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Während Boerne und Thiel beschäftigt sind, bleibt die Spurensuche ihren Assistenten Silke Haller (Christine Ursprung) und Mirko Schrader (Björn Meyer) überlassen.

Kino-Premiere mit fast allen Stars

Schauspielkollegen Prahl, Buck und Liefers (v.l.)

Bevor der neue Münster-Tatort am 10. Dezember im Ersten läuft, feierte er am Mittwochabend im Kino Münster Premiere. Mehr als 1.200 Zuschauer verfolgten die neue Folge in fünf Vorstellungen parallel. Und mit dabei war auch fast die ganze Tatort-Crew, allen voran die Schauspieler Jan-Josef Liefers und Axel Prahl sowie Gastdarsteller Detlev Buck.

Besonders die Schauspieler freuten sich auf die Premiere mitten im Publikum. " Das ist das Schöne, wenn man in einem Kino sitzt, dass man einfach Teil ist von einem Publikum ", so Jan-Josef Liefers, " so erlebt man sofort in dem Moment alles, was sonst nur jeder Einzelne vor seinem Fernseher sieht. " Sein Co-Star Axel Prahl stimmte ihm zu: " Das ist ein bisschen wie Theater spielen, da kriegt man ja auch sofort die Rückmeldung für das, was man sich ausgedacht hat. "

Cast dankbar für Tatort-Begeisterung in der Heimatstadt

Axel Prahl mit Fans

Nach der Premiere auf der großen Leinwand zeigte sich das Ensemble nochmal dem Publikum. Schon vorher nahmen sie sich Zeit für Fotos und Autogramme für ihre Fans. Dass sich so viele durch den Regen auf den Weg ins Kino gemacht haben, obwohl sie die neue Folge auch am Sonntag bequem zu Hause gucken können, davon zeigten sich alle begeistert.

" Das Wort lautet Dankbarkeit ", so Liefers. Dass so viele ins Kino kommen, um den neuen Tatort aus ihrer Stadt zu sehen, sei einfach großartig und zeige die besondere Verbundenheit der Stadt mit "ihrem" Tatort.

