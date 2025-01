Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen • Die deutschen Skispringer um den Weltcup-Führenden Pius Paschke wollen heute beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen für eine Überraschung sorgen. Beim Wettbewerb auf der Großen Olympiaschanze sind erneut die Österreicher um Qualifikationssieger Jan Hörl klar favorisiert. Im Ersten startet die TV-Übertragung heute um 14 Uhr.

Das Neujahrsschwimmen - hier ein Bild aus dem Jahr 2024 - findet bereits zum sechsten Mal in Haltern statt.

Neujahrsschwimmen in Haltern am See • Heute startet die sechste Auflage des Neujahrsschwimmens im Seebad Haltern. Der Spaß steht dabei im Vordergrund, jeder der mag - und sich bei diesen Temperaturen traut - kann sich bis mittags noch anmelden. Die ausgefallenste Verkleidung wird prämiert. Die Erlöse des Neujahrsschwimmens gehen an die "Suppenküche Haltern".

Teile Berlins ohne Wasser • In Berlin sind am Silvesterabend die Bewohner mehrerer Bezirke zeitweise von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. In mehreren Ortsteilen mit Hunderttausenden Einwohnern kam am Abend kein Wasser aus den Hähnen. Am späten Abend normalisierte sich die Lage allmählich wieder. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr und der Berliner Wasserbetriebe war ein größerer Bruch an einer Wasserleitung im Ortsteil Wedding für den Ausfall verantwortlich, der offenbar " große Teile von Berlin " betreffe.

Einschränkungen im Regionalverkehr • Im Regionalverkehr bei der Bahn kommt es ab heute zu weiteren Einschränkungen, zum Beispiel beim Regionalexpress 6. Der RE6 ist gleichermaßen Rhein-Ruhr-Express und "Zug zum Flug". Er startet in Ostwestfalen-Lippe und endet am Flughafen Köln/Bonn. Von heute an hat der Fahrplan eine große Nachtlücke. Grund ist unter anderem der Personalmangel.

2024 war nicht nur schlecht: Es gab auch friedliche und ausgelassene EM-Partys im Land.

Die guten Nachrichten des Jahres 2024 • Und es gab sie doch, die guten Nachrichten aus dem vergangenen Jahr 2024. So gibt es in NRW zum Beispiel immer mehr ehrenamtliche Freiwillige, der deutsche Schulpreis ging nach NRW und das Land feierte eine friedliche Fußball-Party bei der EM . Den positiven Jahresrückblick gibt es hier.

