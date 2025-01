Auch der Flughafen in Paderborn hatte vorab dafür geworben, mit Tieren herzukommen. Die Flughäfen in Düsseldorf und Münster haben nachts generell nicht geöffnet, da es an beiden Orten ein Nachtflugverbot gibt. Es herrscht also kein Betrieb. In Köln/Bonn und Paderborn gibt es ein solches Nachtflugverbot nicht.

Feuerwerk über Köln aus sicherer Entfernung

Am Köln/Bonner Flughafen waren in der Silvesternacht die Hundebesitzer definitiv in der Überzahl. Passagiere, die ein- und auschecken wollten waren erstaunt, was all die Hunde im Flughafengebäude machten. Die Tierbesitzer und ihre Vierbeiner konnten das Feuerwerk über Köln in einem gigantischen Panorama sehen. Zu hören war es drinnen im Flughafengebäude aber nicht.