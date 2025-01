In Leverkusen mussten zahlreiche kleine Brände gelöscht werden. Meist ging es laut Feuerwehr um Feuer in Müll- und Papiercontainern. Auch dort wurden laut Polizei Einsatzkräfte während der Löscharbeiten mit Pyrotechnik beworfen. Bonn meldet einen "unruhigen Jahreswechsel": Insgesamt wurden 58 kleinere Brände gezählt. Im Stadtteil Hardtberg habe es vereinzelt "Entgleisungen" im Zusammenhang mit Feuerwerk gegeben - Einzelheiten wurden nicht bekannt. Auch in Bergheim wurden laut Polizei gezielt andere Personen mit Böllern beworfen.

In der Innenstadt von Recklinghausen warfen Unbekannte kurz nach Mitternacht Böller in Richtung von Polizeifahrzeugen. In Datteln kontrollierten Beamte Jugendliche, die mutmaßlich Böller in Mülleimern zur Explosion gebracht hatten. Bei ihnen wurden Messer und Signalpistolen sichergestellt. In Castrop-Rauxel ging ein öffentlicher Bücherschrank in Flammen auf, in Herten wurde ein 19-jähriger Randalierer zur Wache gebracht.

In Dortmund hatten sich um Mitternacht mehrere hundert Personen in der City versammelt und "teilweise unkontrolliert" pyrotechnische Gegenstände gezündet, so die Polizei. Mehrere von ihnen kamen in Gewahrsam oder erhielten Platzverweise. Eine Mitarbeiterin des kommunalen Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter wurden durch Böller leicht verletzt. Ein Mann wurde beim Abfeuern von Feuerwerk von einem Auto angefahren. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Hagen wurde ein 24-Jähriger gefasst, der einen Böller auf einen Streifenwagen geworfen haben soll. Der junge Mann kam in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In Gladbeck wurde ein Mehrfamilienhaus wegen eines Feuers geräumt. Verletzte gab es nicht, die Ursache war zunächst unklar. Ein 22-Jähriger starb in Bottrop, als er mit seinem Wagen gegen einen Baum prallte. Dort meldete die Feuerwehr ebenfalls zahlreiche Brände.

Unbekannte haben in Gelsenkirchen Feuerwehrleute mit Feuerwerk beschossen. Die Angriffe ereigneten sich, während die Helfer mit Löscharbeiten an einer brennenden Mülltonne beschäftigt waren, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. In Mülheim an der Ruhr, Gevelsberg und Dinslaken meldete die Feuerwehr ebenfalls mehrere Brände, dabei ging es meistens um kleinere Einsätze aber auch um Feuer in Mehrfamilienhäusern.

In Bochum, Herne und Witten nahm die Polizei insgesamt zwölf Menschen wegen verschiedener Delikte in Gewahrsam. Vier Personen leisteten Widerstand, zwei von ihnen griffen Polizeibeamte an. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Ein 24-Jähriger ist in Geseke im Kreis Soest beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper tödlich verletzt worden. Es besteht der Verdacht dass illegale Pyrotechnik bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat. Insgesamt kamen bundesweit fünf Männer bei Unfällen mit Feuerwerk ums Leben.