Vorbereitungen für Türkei-Stichwahl in Münster und Düsseldorf

Befürchtetes Verkehrschaos blieb aus

Zwar gingen suchten viele Wahlberechtigte die Urnen in beispielsweise Düsseldorf oder Köln auf, das erwartete Verkehrschaos beim ersten Wahlgang blieb aber aus. Polizei und Mitarbeiter der Konsulate regelten den Verkehr.

Von Samstag bis Mittwoch haben die in Deutschland lebenden Türken die Möglichkeit abzustimmen. In NRW ist das an den Standorten Köln, Essen, Düsseldorf, Münster und Aachen möglich. Die Stimmen aus dem Ausland werden am Tag der Wahl, dem 28. Mai, in der Türkei ausgezählt.

