Stichwahl entscheidet möglicherweise über neuen Präsidenten in der Türkei

Sein Herausforderer, Oppositionskandidat Kilicdaroglu, liegt mit knapp 45 Prozent hinter ihm. Der Termin für die erste Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei wäre der 28. Mai. Amtsinhaber Erdogan erklärte in der Nacht vor jubelnden Anhängern in Ankara, er liege klar vor seinem Herausforderer. Kilicdaroglu hingegen versprach seinen Anhängern einen Sieg bei der Stichwahl.