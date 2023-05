Politikwissenschaftler Çopur zur Stichwahl: "Erdoğan startet von der Pole-Position"

In der Türkei muss Präsident Erdoğan in die Stichwahl und tritt gegen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu an. Ab heute und bis zum 24. Mai können NRW können etwa 500.000 Menschen mit türkischem Pass noch mal ihre Stimme abgeben und wählen. Professor Dr. Burak Çopur, Politikwissenschaftler, Türkei-Experte und Integrationsforscher von der Universität Duisburg-Essen, über Chancen, Beeinflussung von Wählern und die Sehnsucht der Menschen nach einem Wir-Gefühl.

WDR: Herr Çopur, beide Kandidaten waren im ersten Wahlgang ohne Mehrheit - aber auch nicht so weit voneinander entfernt. Wie glauben Sie, wirkt sich das auf die Wähler und Wählerinnen hier in Deutschland aus?

Burak Çopur: Präsident Erdoğan ist ja quasi im ersten Wahlgang der stärkste Kandidat geworden und startet hier von einer Pole-Position. Er wird seinen Amtsbonus nutzen, um auch die AKP -Wählerinnen und -Wähler in Deutschland massiv zu mobilisieren. Im Moment sieht es ja so aus, dass es kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr ist, sondern Präsident Erdoğan hier die Nase vorn hat und auch davon auszugehen ist, dass auch die AKP -Wählerinnen und -Wähler in Deutschland sich wieder für Präsident Erdoğan aussprechen werden.

WDR: Das heißt sie gehen davon aus, dass Erdoğan diese Stichwahl für sich gewinnen kann?

Politikwisschenschaftler Burak Çopur

Burak Çopur: Das ist jetzt ein Blick in die Kugel. Ich gehe davon aus, dass Kemal Kılıçdaroğlu es im zweiten Wahlgang, das heißt in der Stichwahl, es deutlich schwerer haben wird, weil Präsident Erdoğan von der Pole-Position startet. Er ist immerhin knapp unter 50 Prozent. Es fehlen ihm im zweiten Wahlgang nicht mehr so viele Stimmen, um tatsächlich die Wahl für sich zu entscheiden.

WDR: Wie wichtig ist die Wahlempfehlung des unterlegenen dritten Kandidaten, also des Chefs der Ultranationalisten für die Wähler und Wählerinnen hier in Deutschland?

Burak Çopur: Sie wird wichtig sein, aber nicht zentral. Denn die Wählerinnen und Wähler von dem Präsidentschaftskandidaten Sinan Oğan sind keine homogene Gruppe. Das heißt selbst wenn er eine Wahlempfehlung ausspricht pro Kemal Kılıçdaroğlu, nehmen wir mal an, ist es noch nicht ausgemacht, dass tatsächlich auch die Wählerinnen und Wähler diesem Votum folgen werden.