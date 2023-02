WDR : Wen betreuen Sie?

Werner Schweidtmann ist eine Stütze für schwerkranke Menschen

Werner Schweidtmann: Ein Beispiel: Unsere Station vier ruft mich an und sagt: " Da ist ein Patient, der hat gerade eine schlimme Diagnose bekommen. Geh mal dahin. " Und ich treffe dann auf einen Mann, der mir sagt: " Gestern hatte ich noch eine Magenschleimhautentzündung. Heute habe ich ein Gallengangskarzinom mit Lebermetastasen. "

WDR : Was tun Sie in so einem Moment?

Schweidtmann: Der entscheidende Punkt ist, einen Raum zu geben, wo jemand das ausdrücken kann, was ihn im Moment am meisten beschäftigt – also diese emotionale Erschütterung.