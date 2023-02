Diagnose Krebs - Was bringen Immuntherapien?

Was können sogenannte Checkpoint-Inhibitoren bringen?

Es wurden einige Antikörper in Form von Medikamenten entwickelt, um das Immunsystem gezielt im Kampf gegen Krebs zu aktivieren. Ihre Aufgabe ist es, Bremsen des Immunsystems zu lösen. Diese Antikörper bezeichnen Fachleute als "Immun-Checkpoint-Inhibitoren“ Sie richten sich gegen körpereigene "Bremsen“ im Immunsystem. Sie lösen die Bremsen, schützen sie und verhindern so eine Unterdrückung der Immunantwort durch die Tumorzellen. Sechs derartige Medikamente sind in den USA und Europa zugelassen.

Können auch Antikörper gegen Krebs helfen?

Statt das körpereigene Immunsystem auf den Krebs zu lenken, können Betroffene auch "vorproduzierte" Antikörper gegen typische Merkmale der Krebszellen als Medikament erhalten. Diese lösen mit ihrer Bindung an die Tumorzellen unter anderem auch eine gewisse Immunreaktion aus. Die Hauptwirkung vieler solcher Antikörper besteht aber darin, dass sie gezielt in Abläufe eingreifen, die für Wachstum oder Stoffwechsel von Tumorzellen wichtig sind. Solche Behandlungsverfahren zählen daher zu den sogenannten zielgerichteten Therapien, die einen wachsenden Stellenwert in der Krebsbehandlung haben.

Was verbirgt sich hinter der CAR-T-Zelltherapie?

Die CAR-T-Zelltherapie ist eine individuell auf den Patienten zugeschnittene Behandlungsform, welche mit einem gentechnisch modifizierten T-Zellrezeptor (CAR) die Fähigkeit menschlicher T-Zellen zur Erkennung und Eliminierung von Tumorzellen verstärkt. Es ist eine Immuntherapie, bei der T-Lymphozyten (kurz T-Zellen) eines Patienten im Labor gentechnisch so verändert werden, dass sie spezielle Oberflächenproteine auf den Krebszellen erkennen. Nach dieser Veränderung werden sie zurück in den Blutkreislauf des Patienten gegeben. Dort erkennen sie die Krebszellen und vernichten sie. Zwei CAR-T-Zelltherapien wurden 2018 in den USA und in der EU zugelassen. Mit der Therapie ist eine Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern und jungen Erwachsenen und zur Behandlung erwachsener Lymphom-Patienten möglich.