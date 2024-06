Pegel-App gegen die Flutangst in Soest-Hattrop

In den vergangenen Jahren wurde das Dorf oft von den Fluten überrascht. In fünf Jahren gab es im Soester Ortsteil Hattrop drei Mal Hochwasser. Mittlerweile seien die Menschen bei jedem Starkregen in Alarmbereitschaft, schildert Ortsvorsteher Stephan Mesche die Stimmung im Dorf.

Der Soestbach sorgt bei Starkregen immer wieder für Überschwemmungen.

Viele trauten sich kaum noch zu verreisen, aus Sorge, dass plötzlicher Starkregen den Soestbach vor ihrer Haustür zum Überlaufen bringt und Wasser und Schlamm in ihre Häuser spült. Deshalb freuten sich viele auf die Pegel-App des Kreises Soest. Diese wurde von Vertretern des Kreises Soest am Dienstagabend bei einer Bürgerversammlung in der Hattroper Gemeinschaftshalle vorgestellt.