Hochwasser: Sind wir heute besser geschützt?

Das Thema hatte durchaus Sprengkraft: Zeitweise musste Landtagspräsident André Kuper die laut durcheinanderrufenden Parlamentarier mit der Glocke zur Ordnung rufen. In einer Aktuellen Stunde im Landtag wollte die FDP am Mittwoch wissen, was die Landesregierung seit dem verheerenden Hochwasser 2022, bei dem allein in NRW 49 Menschen starben, unternommen habe, um den Hochwasserschutz zu verbessern.

FDP: Geld vom Bund nur schleppend abgerufen

Der Vorwurf, den FDP-Mann Werner Pfeil gleich zu Anfang in den Saal rief, wog schwer: Durch die "bürokratische Trägheit", mit der die schwarz-grüne Landesregierung das Thema verschleppe, gefährde sie Menschenleben. Von den 43,8 Millionen Euro, die der Bund NRW für den Ausbau des Hochwasserschutzes zur Verfügung stelle, sei bislang nur ein Viertel, nämlich 11,5 Millionen Euro, abgerufen worden.

Es fehle ein "Masterplan", statt dessen wälze die Landesregierung die Verantwortung auf Kreise und Städte ab - "eine politische Bankrotterklärung", tönte Pfeil. Alexander Vogt von der SPD legte nach: Während Bayern bereits 90 Prozent der Bundesmittel abgerufen habe, halte sich Umweltminister Krischer (Grüne) in NRW "vornehm zurück" und kümmere sich statt dessen um einen neuen Nationalpark.