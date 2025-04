"Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Mit seiner emotionalen Art hat er die Menschen begeistert und ist mit der Mannschaft nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er wird in Münster und insbesondere an der Hammer Straße immer herzlich willkommen sein", wird Ole Kittner, Sport-Geschäftsführer des SC Preußen, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Hildmann kam Anfang 2020 nach Münster

Sascha Hildmann hatte im Januar 2020 gemeinsam mit seinem Co-Trainer Louis Cordes den Trainerposten bei den Münsteranern übernommen, die zu diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga standen. Nach dem Abstieg in die Regionalliga blieb Hildmann und schaffte die Rückkehr in die 3. Liga und schließlich der Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

Der gebürtige Pfälzer stand in 218 Pflichtspielen der Preußen an der Seitenlinie. Laut Vereinsmitteilung ist er mit seiner mehr als fünfjährigen Amtszeit Rekordtrainer des Clubs.