Maibaum-Brauch: Von Maibräuten, Remmeln und Schandbäumen

Wer darf einen Maibaum aufstellen?

Geschmückter Maibaum: Traditionell werden Birken gewählt

Es gibt Gegenden in NRW, da dürfen die Männer aber nicht einfach mal so Maibäume vor das Haus der Liebsten stellen beziehungsweise hängen. Im Kreis Düren müssen sie zum Beispiel zuvor das Recht ersteigern. Das kann allerdings teuer werden, weil sogenannte Mairemmel manchmal mitsteigern, um den "Preis" hochzutreiben. In anderen Gemeinden müssen die Junggesellenvereine, die das Maifest organisieren, für das Aufstellen bezahlt werden - gerne auch mit flüssigen Naturalien. Wird nicht bezahlt, kann es sein, dass der Baum später nicht lange steht.

Bei mancher Versteigerung von "Maibräuten" - zum Beispiel in Gürzenich im Kreis Düren, legen die Junggesellen auch schon mal vierstellige Beträge auf den Tisch. Der Grund: Wer die höchste Summe zahlt wird dort Maikönig.

Längst stellen in NRW aber auch bereits vergebener Männer ihren Partnerinnen einen Baum vor die Tür - einfach um ihnen eine Freude zu machen.

Oft zieren Wappen die Maibäume der Ortschaften

In manchen Dörfern stehen meterhohe Maibäume auf einem zentralen Platz und werden von der Dorfgemeinschaft gemeinsam geschmückt. Auch in Städten stehen Maibäume. Das sind nicht immer echte Bäume, sondern oft geschmückte Masten. In Mönchengladbach ist es in diesem Jahr übrigens nicht ein zentraler Maibaum, sondern gleich 60 Maibäumchen auf der zentralen Einkaufsstraße. In Bochum wird traditionell eine Eiche ausgegraben und bei einem Festzug der Maiabendgesellschaft in die Innenstadt getragen.

Wer bekommt einen Maibaum?

Gewöhnlich wird der Maibaum unverheirateten Frauen vor die Tür gestellt oder gehängt. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: In Bleibuir in der Eifel, einer 350-Seelen-Ortschaft, bekommt sogar jede Frau am ersten Mai einen Baum.