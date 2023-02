Attendorn: Ermittlungen gegen ehemalige Jugendamtsmitarbeiterin

Auch gegen Mutter und Großeltern wird ermittelt

Das Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus in Attendorn festgehalten worden sein. Knapp sieben Jahre lang soll das Kind komplett von der Außenwelt abgeschirmt worden sein. Es hat nie einen Kindergarten und keine Schule besucht. Auch mit anderen Kindern soll es in dieser Zeit nicht gespielt haben.

Im November 2022 wurde der Fall bekannt. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt bereits seit Monaten gegen die Mutter und die Großeltern der 8-Jährigen. Dem Kind gehe es " den Umständen entsprechend gut" , sagte Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthus damals gegenüber dem WDR. Es lägen keine Hinweise auf Misshandlungen vor. Das Mädchen wird seitdem von einer Pflegefamilie betreut.

Gründe für die Tat unklar

Warum die Mutter ihr Kind offenbar eingesperrt hat, ist immer noch unklar. Laut den Ermittlungen stellt sich der Fall so dar: Gegenüber den Behörden sowie dem Vater des Kindes, der schon damals von der Familie getrennt lebte, gab die Frau an, mit der Tochter zu Verwandten nach Italien zu ziehen. Doch stattdessen lebte sie wohl weiterhin bei ihren Eltern im Haus in Attendorn.

Kreisjugendamt räumte Fehler ein

Wenige Tage nach Bekanntwerden des Falles gab das Kreisjugendamt Olpe an, man sei davon ausgegangen, dass das Kind bei seiner Mutter in Italien leben würde. Offenbar sei nicht alles sauber dokumentiert worden, hieß es weiter. Man beabsichtige, seine organisatorischen Strukturen zu überprüfen und sich dabei vom Landesjugendamt beraten zu lassen. Es werde daran gearbeitet, die internen Verfahrensstandards zu verbessern.

