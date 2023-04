Nach Messerattacke auf Lehrerin: Schüler begeht vermutlich Suizid

Der Jugendliche saß in Herford in Untersuchungshaft und wartete dort auf seinen Prozess. Heute früh fanden JVA -Mitarbeiter den leblosen 17 -Jährigen in seiner Einzelzelle. Alles deutet auf Selbstmord hin, bestätigte die JVA Herford, in der der Jugendliche wegen des Verdachts des Totschlags untergebracht war. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 17 -Jährigen feststellen.