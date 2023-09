Marietheres Wübken feiert 100. Geburtstag

An ihrem Geburtstag heute standen natürlich keine Runden mit ihrem Rollator auf dem Programm, sondern eine besonders große Feier im Pfarrheim in Nottuln. Familie, Freunde und Nachbarn waren dabei und haben mit ihr gefeiert. Auch der Landrat des Kreis Coesfeld Christian Schulze Pellengahr und Bürgermeister Dietmar Thönnes gratulierten ihr heute.

Geschenke werden gespendet

Eigentlich wollte Marietheres Wübken ihren Geburtstag gar nicht feiern, „zu viel Trubel an diesem Tag“ , sagte sie. Doch jetzt ist sie überglücklich, dass so viele Menschen nur für sie gekommen sind. Und die Geschenke spendet sie. Damals hatte sie das Geld aus ihrem Spendenlauf über eine Organisation an vom Hunger bedrohte Kinder in Ostafrika gespendet. Da soll auch jetzt wieder das Geld hingehen.

Mit Rollator weiterhin unterwegs