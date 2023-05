Lkw-Durchfahrtsverbot für Lüdenscheid beschlossen

Ausweichen über Landstraßen

Das ist nicht einfach. Einerseits gibt es auch da Strecken, die wegen Brückenschäden für Lkw gesperrt sind, andererseits wollen die Kommunen genau das verhindern. So wie in Kierspe: Bürgermeister Olaf Stelse hat bereits vor einigen Wochen eine Verkehrszählung in seinem Ort durchgeführt.

Nach dem Durchfahrtsverbot will er sie wiederholen lassen. " Ist die Belastung dann deutlich gestiegen, beantragen wir von einem Tempolimit, einer Ampelschaltung auf der Durchfahrtsstraße bis hin zu einem Durchfahrtsverbot, wenn das angemessen ist. "

Nachbarkommunen befürchten Verkehrschaos

Das Problem in Kierspe ist ähnlich wie in der Nachbarschaft: Die Durchfahrtsstraßen der Orte sind nicht auf so viele Lastwagen ausgelegt. Kommen sich zwei große Fahrzeuge entgegen, müssen sie oft auf die Bürgersteige ausweichen, um aneinander vorbei zu kommen. Oft an Stellen, an denen Schulkinder unterwegs sind.