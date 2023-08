Landwirt pflanzt Klima-Bäume im Münsterland

Landwirt Martin Eggenhaus ist voll überzeugt vom Kiribaum. Er stammt aus Südostasien, ist vor allem in Japan heimisch, und hat unschlagbare Eigenschaften. " Er wächst sehr schnell, das Holz hat eine überaus gute, leichte Qualität, und klimafreundlich ist er auch ." Denn der Baum bindet mindestens drei Mal so viel Kohlendioxid aus der Luft wie herkömmliche, heimische Bäume. Und er brennt nicht so leicht wie Fichte, Tanne und Co. " Erst bei etwa 400 Grad ", so Eggenhaus.

Gutes Holz für Haus- und Schiffsbau

Landwirt Martin Eggenhaus (von re.) mit seinem Sohn Bernd und dessen Freund, der Tischler Jan-Philipp Rose

Der Freund seines Sohnes Bernd hatte die Idee, mehr aus dem Baum zu machen. Jan-Philipp Rose ist Tischler und Holz-Ingenieur; über die Qualitäten des Kiribaumes hat er seine Bachelor-Arbeit geschrieben. Er kennt sich also bestens aus. Und er schlug Landwirt Eggenhaus vor, den Baum im großen Stil anzupflanzen.

Nach zehn Jahren erntereif

Weil der Kiri-Baum sehr schnell wächst, dauert es gar nicht so lange, bis man sein Holz nutzen kann. " In acht bis zehn Jahren ist das Holz erntereif ", so Rose. " Es eignet sich hervorragend als Bauholz, für den Häuser- oder den Schiffsbau ." Beide, Eggenhaus wie Rose, denken weiter: Gemeinsam haben sie eine Firma gegründet, mit der sie sich um die weitere Vermarktung kümmern wollen.

Auswirkung der "Exoten" auf heimische Flora noch unbekannt

Das Institut für Wald und Holz NRW würde solche Bäume nicht in heimische Wälder pflanzen - dafür gebe es andere Bäume, deren Zusammenspiel mit heimischen Pflanzen besser erforscht sei. Etwa Libanonzedern oder Douglasien. Vom Kiri-Baum sei bekannt, dass er bereits in Wäldern im Rheinland vorzufinden sei. Was das mit der heimischen Flora mache, sei noch unbekannt.

Ackerfläche für Baumpflanzung bereitstellen