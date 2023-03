Und es kann im Städtebau Vorteile bringen, wenn zum Beispiel bestehende Gebäude aufgestockt werden sollen, so Gasparian: "Wenn wir Kiri einsetzen, sparen wir Gewicht, können also bei der gleichen Statik statt zwei Stockwerken drei draufbauen."

Holzmangel spielt dem Unternehmen in die Karten

WeGrow ist 2009 an der Universität Bonn entstanden. Inzwischen hat das Unternehmen mit Sitz in Tönisvorst nach eigenen Angaben über 35 Plantagen in Deutschland und Spanien. Die starke Nachfrage nach Holz, bedingt durch Gasmangel und Energiekrise, hat WeGrow in die Karten gespielt.

Kiriholz ist das vermutlich leichteste Holz, das man in Europa produzieren kann.

Neben rein wirtschaftlichen Aspekten geht es aber auch um eine nachhaltige Holzwirtschaft: Kiriholz bietet eine regionale Alternative zu Tropenhölzern, erklärt Deissenbacher. Zudem bindet es durch das schnelle Wachstum viel CO2 und seine Blüten dienen als Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten.

Erntepremiere in Sankt Augustin

Der kleine „Wald“, der auf der Plantage in Sankt Augustin in den vergangenen Jahren entstanden ist, wird nun abgeerntet. Nach und nach – denn manche Bäume brauchen noch ein oder zwei Jahre. Aber: "Selbst wenn wir alles heute ernten: Ende August ist die Fläche wieder grün. Denn der Baum treibt wieder aus, aus dem bestehenden Wurzelwerk" , so Gasparian. Und die Folgegeneration wachse dann oft sogar noch schneller.

