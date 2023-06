Kommissaranwärter klagt: Für Polizeiberuf geeignet?

Der fertig geprüfte Kommissaranwärter aus dem Kreis Gütersloh geht schon seit mehreren Jahren gerichtlich gegen die Polizeibehörde in Bielefeld vor.

Der Kläger war in seiner Polizeiausbildung unter anderem beschuldigt worden, eine Bescheinigung über eine Laufprüfung gefälscht zu haben. Das Amtsgericht hatte ihn damals von diesem Vorwurf freigesprochen, trotzdem war die Sache noch nicht ganz vom Tisch. Zwei Polizeibeamte auf Probe sollen im Zuge der gerichtlichen Verhandlungen Falschaussagen getätigt haben, einer von ihnen unter Eid.

Urteil am Donnerstag erwartet