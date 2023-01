Land verpasst Einstellungsziel: Weniger als 3.000 Polizeianwärter

Innenminister Herbert Reul (CDU)

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte am Donnerstag dazu, das sei ja klar gewesen, weil man erst im November entschieden habe, dass man auf 3.000 gehe. "Die Einstellungen waren für September geplant. Also, dass wir die nicht zusammenkriegen, war klar."

Was von angehenden Polizisten erwartet wird

Man habe jedes Jahr 10.000 bis 11.000 Bewerbungen - da würden "immer ganz viele scheitern" , sagte Reul. Dies liege daran, "weil wir in der Polizei nicht jeden brauchen können" . Man brauche "hochqualifizierte Leute, was die intellektuellen Fähigkeiten angeht" . Auch Sport und eine "verlässliche Haltung" seien wichtig. "Und wenn wir da nicht sicher sind, können wir sie leider nicht einstellen." An den hohen Einstellungskriterien will der Minister nicht rütteln.

Opposition rügt schwarz-grüne "Symbolpolitik"

FDP -Fraktionsvize Ralf Witzel kritisierte: "Die Schaffung neuer Stellen ist oft nur Symbolpolitik, wenn diese gar nicht erst besetzt werden können. Unbesetzte Stellen gefährden zunehmend staatliche Handlungsfähigkeit in Kernbereichen und damit auch Fragen der Gerechtigkeit."

Auf verschiedenen Wegen können junge Leute zur Polizei kommen. Neben dem dreijährigen Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW gibt es seit 2022 auch eine neue Ausbildung: ein zweijähriger Bildungsgang an Berufskollegs. Reul betonte, dass man auch offen sei für Seiteneinsteiger, die bereits einen anderen Beruf erlernt hätten. Auch die Mindestgröße der Bewerber von 1,63 Meter wurde inzwischen aufgeweicht, um mehr geeignete Bewerber zu finden.