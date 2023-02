Kita-Chaos in Münster - Eltern demonstrieren

Bis zu 100 Eltern samt Kindern fanden sich am Nachmittag auf dem Prinzipalmarkt vor dem Historischen Rathaus ein, um ihrem Ärger Luft zu machen. Auf der Tagesordnung des Rates der Stadt Münster standen die umfangreichen Probleme rund um die Kita -Platzvergabe. Der größte Knackpunkt: Das Durcheinander, das das Online-Vergabesystem, der sogenannte Kita-Navigator, angerichtet hat.

Teils rätselhafte Zusagen über Kita -Plätze

Deutlich wurde das, als vergangene Woche die Benachrichtigungen für die Kita-Plätze ab Sommer verschickt wurden. Da bekamen Eltern, die ein Geschwisterkind anmelden wollten, plötzlich eine Absage. Oder sie bekamen andere Kitas zugewiesen. Auch Zwillingskinder wurden offenbar auf unterschiedliche Einrichtungen verteilt.

Verärgerte Eltern demonstrierten vor der Ratssitzung

Ebenso brachte die fehlerhafte Software bei der gewünschten Betreuungsstundenzahl Ergebnisse zu Tage, die mit den Vorstellungen der Eltern eher wenig zu tun hatten. Die Konsequenz: Die Stadt hat das Vergabeverfahren komplett gestoppt.

Eltern haben Angst um ihren Job

Die Zusage, die zum Beispiel Petra Buxel für ihren zweieinhalbjährigen Sohn Emil erhalten hat, ist damit hinfällig. Dabei war das "ja eh schon ein Sechser im Lotto" , sagt die junge Mutter. "Ich habe da auch schon mal ein Tränchen vergossen." Noch geht Emil zur Tagesmutter. Bald wird er drei und hat damit einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita -Platz.

Petra Buxel muss noch um einen Kita-Platz für ihren Sohn bangen

Der wäre auch wichtig. Denn Petra Buxel und ihr Lebensgefährte sind beide berufstätig und würden plötzlich komplett ohne Betreuung für ihren Sohn dastehen. Petra Buxel sieht da sogar schon ihren Job in Gefahr: "Da kriegt man auch Existenzängste..."

Fehler gefunden - Unsicherheit bleibt

Inzwischen haben die Stadt und die zuständige Softwarefirma den Fehler ausgemacht, heißt es zeitgleich zur Ratssitzung in einer Pressemitteilung. Eine Element bei den anzugebenden Betreuungszeiten sei falsch konfiguriert gewesen. Das hat dann wohl in der Folge auch alles andere durcheinander gebracht. Nun werde an der Fehlerbehebung gearbeitet, so die Stadt Münster.

Für die Eltern bedeutet das: Nur wenn bereits Eltern UND Einrichtung feste Betreuungsverträge unterschrieben hätten, blieben diese gültig. Alle übrigen Zusagen seien nicht garantiert. Das heißt, die Stadt wird voraussichtlich ab dem 6. März 2023 neu ermittelte Zusagen verschicken. Dabei können dann auch eine andere Kita oder eine andere Betreuungszeit herauskommen als in der bisherigen Zusage. Es könne sogar eine zuvor erteilte Zusage ausbleiben.

Zusätzliches Problem: Personalmangel