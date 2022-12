Zusätzliche Praxen in Westfalen-Lippe öffnen an den Feiertagen

Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL, spricht von einem " herausragenden Zeichen aus der Ärzteschaft. " Die Ärztinnen und Ärzte verzichteten auf weihnachtliche Zeit mit ihren Liebsten und öffneten stattdessen ihre Praxistüren. Jeder Patient werde behandelt, allerdings müssten Eltern weiterhin mit Wartezeiten rechnen. Die KVWL appelliert allerdings an die Eltern, nur bei tatsächlichen Notfällen in die Praxen zu kommen.

Teilweise aber auch harsche Kritik

Einige Arztpraxen sind mit dem Entlastungs-Vorstoß der Kassenärztlichen Vereinigung aber nicht zufrieden. So betont der Kinderarzt Pedro Andreo Garcia aus Münster, schon jetzt sei man am Limit: " Im kinderärztlichen Notdienst zerreißen wir uns, um den Mengen an Notfallpatienten gerecht zu werden. "

Lösungsvorschläge der Kinderärzte und -ärztinnen seien nicht gehört worden. So müsse der Notdienst personell besser ausgestattet werden. Stattdessen seien die Vergütungen für Notfallbehandlungen vor wenigen Jahren halbiert worden.

